Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Chełmie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To było ważne wydarzenie w historii Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. W czwartek (29 lutego) oficjalnie otwarto tam dodatkowy kompleks sanatoryjny. Powstały w nim 62 nowe miejsca dla kuracjuszy. Będą mogli przebywać w 31 pokojach sypialnych. Powstały także nowe gabinety zabiegowe w tym: pomieszczenia masażu, hydrolecznictwa, lekarskie oraz sale rehabilitacji i ćwiczeń grupowych.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Dzień Otwarty, który zorganizowany został w środę 27 marca w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie. Do chełmskiej "ósemki" przybyły licznie 5 i 6 - latki wraz z rodzicami.

Ostatnia bitwa Powstania Styczniowego na Ziemi Chełmskiej miała miejsce 16 lutego 1864 roku pod Kumowem w gminie Leśniowice. Później dochodziło jeszcze do potyczek; 3 marca pod Wygnańcami, 10 marca pod Chojnem i 22 kwietnia pod Tarnogórą. Miały one jednak charakter bardzo lokalny.

Nowe przepisy dotyczące m.in. przyznania prawa do korzystania poza kolejką z badań i porady lekarza nowej grupie pacjentów, a także opieki koordynowanej oraz pacjentów onkologicznych wejdą w życie już 1 marca. Zmiany dotyczą zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mają być ułatwieniem, ale czy na pewno tak się stanie? Sprawdź, co się zmieni i co cię czeka od marca w przychodni, poradni czy szpitalu.

Już w najbliższą niedzielę 3 marca w Siedliszczu odbędzie się Koncert Charytatywny - Muzyczny Rejs Pomagania, organizowany dla Mariusza Trątnowieckiego i Angeliki Siergiej przez Stowarzyszenie "Siedliszcze Wspólny Cel".