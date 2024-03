Cenne zabytkowe i kolekcjonerskie przedmioty zatrzymane na granicy trafiły do chełmskiego muzeum. Zobacz zdjęcia

To kolejne już zabytkowe przedmioty, które trafiły od KAS do muzeum w Chełmie

Różnorodność zbiorów

Biżuteria

Do najstarszych zabytków, które wzbogacą zbiory chełmskiego muzeum, należą fibule – ozdobne zapinki do spinania szat, kształtem zbliżone do współczesnej agrafki, używane w Europie od późnej epoki brązu (około 1500 p.n.e.) aż do średniowiecza i zastępujące guziki.