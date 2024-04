Kwiecień w Chełmie: Przegląd prasy z marca 2024 w Chełmie, najważniejsze informacje miesiąca

Wielka Sobota to przede wszystkim dzień wyciszenia. Ale również jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia w Kościołach rzymskokatolickich. Tradycją jest jednak święcenie pokarmów, które przypominają o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Prasówka kwiecień Chełm: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Chełma. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już w piątek, 5 kwietnia, Kurier Lubelski oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zapraszają do udziału w wyjątkowej akcji ekologicznej. Pod hasłem "Drzewko za surowce wtórne" mieszkańcy Chełma i okolic będą mieli szansę wymienić makulaturę i elektrośmieci na tysiące sadzonek drzew. To nie tylko sposób na dbanie o środowisko, ale także doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w zazielenianiu naszego regionu.