Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Chełmie?

Dużym zainteresowaniem cieszył się Dzień Otwarty, który zorganizowany został w środę 27 marca w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie. Do chełmskiej "ósemki" przybyły licznie 5 i 6 - latki wraz z rodzicami.

Ostatnia bitwa Powstania Styczniowego na Ziemi Chełmskiej miała miejsce 16 lutego 1864 roku pod Kumowem w gminie Leśniowice. Później dochodziło jeszcze do potyczek; 3 marca pod Wygnańcami, 10 marca pod Chojnem i 22 kwietnia pod Tarnogórą. Miały one jednak charakter bardzo lokalny.

Już w najbliższą niedzielę 3 marca w Siedliszczu odbędzie się Koncert Charytatywny - Muzyczny Rejs Pomagania, organizowany dla Mariusza Trątnowieckiego i Angeliki Siergiej przez Stowarzyszenie "Siedliszcze Wspólny Cel".

Tatry były widoczne z Godziszowa na Roztoczu. Odległość między punktami obserwacji wyniosła 241 km. To najdalsza odległość obserwacji tych gór. Polskie góry zostały także sfotografowane z Rzeczycy Księżej i Dąbrowicy na Wyżynie Lubelskiej. Odległość do najdalszego widocznego szczytu - Lodowej Kopy to 235,7 km.

W sobotę (24 lutego) wieczorem w Lublinie odbyło się spotkanie z politykami PiS, m.in z Przemysławem Czarnkiem, Mariuszem Kamińskim, Maciejem Wąsikiem oraz kandydującym na prezydenta miasta Robertem Derewendą. Wydarzenie odbyło się w ramach "Spotkań Wolnych Polaków".