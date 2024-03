Przegląd prasy z tygodnia 24.03.2024. Co działo się w Chełmie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś (23 marca) nad ranem w miejscowości Żakowola Radzyńska na DK-19.

Na przyszłe mamy czeka wiele nowoczesnych udogodnień w chełmskim szpitalu. W piątek, 22 marca, uroczyście otwarty został tu Chełmski Kompleks Opieki Okołoporodowej. Warunki jakie zostały stworzone mają zachęcić kobiety do rodzenia właśnie tutaj.

Wszyscy świętują dziś Dzień Wagarowicza, jednak w szkole na Podwalu uczniowie mają zupełnie inne powody do radości. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego obchodzi swoje 75-lecie. Z tej okazji uczniowie wmurowali kapsułę czasu oraz barwnym korowodem przeszli przez miasto.

Uczestnicy XXIV Drogi Krzyżowej na Majdanku zebrali się na terenie byłego obozu koncentracyjnego, by wspólnie rozważać kolejne stacje męki Jezusa Chrystusa.

Aż 40 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego otrzymało specjalną dotację w ramach otwartego konkursu „Lubelskie wspiera OSP”.

Ozdoby wielkanocne, pyszne tradycyjne wędliny, bezcukrowe wypieki świąteczne, miody, syropy, oleje, stroiki, wianki, palmy, makramy, pisanki i wiele innych rzeczy można kupić na trwającym Jarmarku Wielkanocnym w Chełmie.

Już w piątek, 5 kwietnia, Kurier Lubelski oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zapraszają do udziału w wyjątkowej akcji ekologicznej. Pod hasłem "Drzewko za surowce wtórne" mieszkańcy Chełma i okolic będą mieli szansę wymienić makulaturę i elektrośmieci na tysiące sadzonek drzew. To nie tylko sposób na dbanie o środowisko, ale także doskonała okazja do aktywnego uczestnictwa w zazielenianiu naszego regionu.