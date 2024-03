Tygodniowy przegląd prasy 17.03.2024: Chełm, 10.03-16.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Chełma

Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane przez turystów. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. I to właśnie wiosną – na urokliwej trasie nie doświadczymy wtedy tłumu.

Już w piątek 15 marca obejrzeć będzie można dwie wystawy w jednym miejscu. Sabina Czerwińska i Halina Wójcik pokażą swoje prace w pomieszczeniach dawnej Galerii "Pasja" w Chełmie, przy Al. I Armii Wojska Polskiego 19.

Do naszej redakcji od wielu dni spływają wiadomości od oburzonych Czytelników z Biłgoraja. O co chodzi? O plakat reklamujący zakład pogrzebowy "Larwa", który zawisł na jednym ze szpitalnych budynków. "Czuję się zniesmaczona lokalizacją takiej reklamy i nawet sobie nie wyobrażam jak czują się ludzie poważnie chorzy, widząc takie treści przy szpitalu, do którego przecież idą z nadzieją na wyzdrowienie a nie śmierć. To kompletny brak szacunku".