Gmina Wierzbica. To był dla gminy historyczny skok cywilizacyjny

W ostatnich pięciu latach wybudowano najwięcej dróg w gminie Wierzbica. Przybyły nowe inwestycje. To był dla gminy historyczny skok cywilizacyjny - mówi Bożena Deniszczuk wójt Gminy Wierzbica.

O tym co udało się zrealizować w tej kadencji, o planach rozmawiamy z Bożeną Deniszczuk wójtem Gminy Wierzbica.

Wkrótce mija pięć lat od chwil kiedy została Pani wójtem gminy Wierzbica. Koniec kadencji to sprzyjający moment na podsumowania. Jaki był to czas dla gminy Wierzbica? Ostatnie pięć lat to historyczna kadencja pod względem działań, sukcesów i rekordów . To właśnie teraz powstało najwięcej w historii gminy Wierzbica inwestycji drogowych i w odnawialne źródła energii. Ponadto przedszkole ze żłobkiem, świetlice, centrum rekreacyjno- sportowe. Zakupiliśmy bus służący osobom z niepełnosprawnościami oraz ciężki samochód strażacki. Gmina pięła się w samorządowych rankingach inwestycyjnych z końca listy w 2018 r w Polsce, aby zająć 50 miejsce, a w roku 2022 zostać liderem powiatu chełmskiego. Jakie były najważniejsze inwestycje, które w tym czasie udało się zrealizować?

Najważniejsze były drogi, bo potrzebne każdemu niezależnie od wieku i zawodu. Wybudowaliśmy około 30 km dróg, a kolejne powstaną do jesieni tego roku. Dotacje jakie pozyskaliśmy na inwestycje to ponad 42 mln złotych, dofinansowanie stanowiło 34 mln zł , w tym zrealizowaliśmy budowę i przebudowę dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica. Wybudowana została droga gminna w miejscowości Chylin, Chylin Wielki, Wygoda, Syczyn oraz na odcinku Syczyn - Władysławów, droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Syczyn gm. Wierzbica – etap I, droga w miejscowości Święcica, droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Syczyn gm. Wierzbica. Zrealizowano budowę drogi gminnej, w miejscowości Staszyce. Trwa obecnie rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kozia Góra. Wykonano budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Wierzbica, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olchowiec, modernizację drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Wygoda, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olchowiec - Kolonia.

Dzięki pozyskanym środkom powstały również inne inwestycje na terenie gminy Wierzbica, które służą mieszkańcom. To były inwestycje od lat wyczekiwane przez mieszkańców. Udało nam się przebudować obiekt świetlicy wiejskiej na centrum kulturalne dla sołectwa Wólka Tarnowska. Wybudowaliśmy tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców przedszkole i żłobek, przebudowana została świetlica w Ochoży. Powstało integracyjne centrum rekreacyjno-sportowe dla sołectwa Wierzbica- Osiedle. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne, kotły na biomasę oraz kolektory słoneczne i pompy ciepła na terenie gminy Wierzbica. Ponadto zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" oraz w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Zakupiliśmy też nowy sprzęt przeznaczony na doposażenie przestrzeni multimedialnej, w ramach konkursu grantowego miniPAKT – gminne pracownie komputerowe. Udało nam się również zakupić fabrycznie nowy 9 - osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dumni jesteśmy z zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzbica oraz nowego pojazdu typu quad na potrzeby jednostki OSP w Wierzbicy.

Miniona kadencja była z pewnością trudnym czasem do realizacji zadań ze względu na pandemię i wojnę w Ukrainie, a jednak udało się zrealizować plany. Dzięki czemu było to możliwe? To wszystko było możliwe dzięki zgodzie i współpracy z radnymi rady gminy. Bywały różnice zdań, ale zawsze znajdowaliśmy porozumienie dla spraw, które dotyczyły interesu mieszkańców. W procesie współtworzenia i organizacji życia brali udział także sołtysi, OSP, KGW, parafie, przedsiębiorcy, rolnicy, seniorzy, wolontariusze, stowarzyszenia oraz pracownicy urzędu i jednostek podległych . Wszystko, co udało się wykonać, zorganizować i przeprowadzić, to nasz wspólny sukces i zasługa. Żaden lider, choćby najlepszy, nie jest w stanie osiągnąć sukcesu w pojedynkę. Zawsze mogłam liczyć na wsparcie. Nasza siła i sukcesy to zgrana ekipa, zaufanie, poczucie odpowiedzialności i pozytywne relacje. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nasze działania w ciągu pięcioletniej kadencji.

Jakie inwestycje planowane są w gminie Wierzbica w najbliższym czasie? Planowane są inwestycje do zrealizowania na lata 2024- 2025 za ponad 17 mln zł. Wśród najważniejszych jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw, budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja sieci kanalizacyjnej w Wierzbicy wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica. Planujemy także modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica. W tym okresie będą wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie oraz modernizacja zabytkowego kościoła pw. św. Małgorzaty w Olchowcu oraz pomnika Ludwiki Olędzkiej w Olchowcu-Kolonii. W czasie tej kadencji w gminie Wierzbica zaczęło tętnic życie kulturalne. Zorganizowanych zostało mnóstwo ciekawych wydarzeń, w których uczestniczyły często całe rodziny z gminy, a także regionu. Oprócz dróg i inwestycji potrzebnych mieszkańcom - człowiek to także wspomnienia, które kolekcjonuje przez całe życie. W naszej gminie nie ma samorządowego ośrodka kultury. Powstanie w kolejnej kadencji. Jednak udało nam się zorganizować w ciągu tych pięciu lat ponad sto wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców i gości naszej gminy. Były to koncerty, plenery malarsko-rzeźbiarskie, innowacyjne narodowe czytania, wycieczki, pielgrzymki, spotkania autorskie, dożynki, pikniki, zawody sportowe i strażackie, spotkania prozdrowotne oraz wiele innych. Najstarsi mieszkańcy mówią, że nie pamiętają, tylu inwestycji i wydarzeń w naszej gminie. Pamiętamy też o wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych. Ze wsparcia finansowego i żywnościowego korzysta każdego roku kilkaset osób.

Nie brakowało też wielu wydarzeń sportowych w gminie Wierzbica? Tych wydarzeń sportowych było naprawdę dużo. Były rajdy rowerowe, biegi towarzyskie, mecze siatkówki plażowej KGW, turnieje szachowe, zawody strażackie, mecze piłkarskie, turnieje piłki nożnej halowej dla dzieci, czy sportowe zajęcia dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych.

Gmina Wierzbica jest liderem w pozyskiwaniu dofinansowania inwestycji. Teraz po zmianie rządu będzie łatwiej, czy trudniej? Rząd się zmienił, ale mieszkańcy są ci sami. A apetyty rosną. Jesteśmy sprawdzonym beneficjentem w sprawnym i wzorowym rozliczaniu inwestycji. I kto by nie rządził, to Gmina Wierzbica wciągu tych pięciu lat wyrobiła sobie opinię solidnego i odpowiedzialnego partnera instytucji rządowych, samorządowych i fundacji. Wkrótce czekają nas wybory samorządowe. Będzie Pani ponownie ubiegać się o stanowisko wójta w gminie Wierzbica? Postanowiłam ponownie ubiegać się , ponieważ udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone inwestycje. Przez pięć lat zrobiliśmy więcej niż od początku istnienia samorządu. To był historyczny skok cywilizacyjny. Jednak jest jeszcze trochę do zrobienia. Złożyliśmy wnioski na kolejne inwestycje. Marzę o tym, aby nasza Mała Ojczyzna - Gmina Wierzbica była dobrym, zdrowym i bezpiecznym miejscem do życia. Dzięki nowym drogom czas dojazdu do miast regionu znacznie się skrócił i jest bezpieczny. Remont szkoły, najnowocześniejsze w regionie przedszkole i żłobek dają większy komfort wychowania dzieci i pracy rodziców niż w jakimkolwiek mieście. W przyszłej kadencji powstaną kolejne drogi, samorządowy ośrodek kultury i centrum usług społecznych.

Do KWW Nasza Wierzbica zaprosiłam zacnych ludzi. Wśród kandydatów są rolnicy, seniorzy, strażak, działacz sportowy, urzędnik, górnik, opiekun medyczny, osoba z niepełnosprawnością. Każdy z kandydatów jest oddanym społecznikiem i lokalnym autorytetem. Jestem przekonana, że znakomitą większość spotkam w radzie gminy. Współpracować chcę z każdym radnym i nieważne, z jakiego komitetu wejdzie. Do 7 kwietnia rywalizujemy. Po wyborach zapraszam do pracy dla naszych mieszkańców i naszej Małej Ojczyzny Wierzbicy.

Dziękuję za rozmowę.

W naszej galerii publikujemy zdjęcia z kilku ważnych wydarzeń w gminie Wierzbica.

Wideo Chcemy żyć wolniej - ciekawa analiza