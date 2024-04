Uczcili pamięć bohaterów w 80. rocznicę bitwy pod Wojsławicami

Bitwa pod Wojsławicami była największą akcją zbrojną w regionie przeprowadzoną przez podziemie na terenie powiatu chełmskiego w czasie okupacji

O zamierzonej pacyfikacji Wojsławic mówiło się we wsi od początku 1944 roku

Miała to być kara dla mieszkańców za wspieranie oddziałów partyzanckich i pomoc uchodźcom z Zamojszczyzny. Dowódcy oddziałów partyzanckich byli przygotowani na atak Niemców. Po otrzymaniu informacji o zbliżającym się wrogu zarządzono pogotowie w oddziałach. Nie dali się zaskoczyć... Mimo, że Niemcy mieli broń maszynową moździerze i wsparcie lotnictwa, pod koniec dnia zmuszeni zostali do wycofania się z miejscowości. Ataku nie ponowili. Partyzanci stracili 10 ludzi w tym trzech partyzantów radzieckich. Major Nikołaj Fiodorow poległ pod Rozięcinem jeszcze we wstępnej fazie bitwy. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego, oraz awansowany do stopnia podpułkownika. Pochowany jest na Cmentarzu Wojennym w Chełmie.

Próba pacyfikacji Wojsławic zbiegła się w czasie z uaktywnieniem się na terenie wschodniej Polski, 1 Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej im. Sidora Kowpaka

- Pamiętam że był to poniedziałek – wspominała Pani Zofia – dzień był ciepły pogodny. Było to równo tydzień po świętach. Wyszłam z domu wcześnie rano i zobaczyłam pędzące od Uhańskiej furmanki załadowane dobytkiem.. Jadący nimi ludzie krzyczeli żeby uciekać bo idą Niemcy i Ukraińcy. Potem z mamą znalazłyśmy się w grupie uciekających. Najpierw uciekaliśmy w kierunku lasów w stronę Chełm. Później w kierunku Ostrowa, aż do folwarku w Bończy. Podczas ucieczki słychać było strzały i widać było że palą się jakieś zabudowania. W Wojsławicach został tylko ksiądz proboszcz i kościelny Bronisław Nosek. To oni opowiadali później jak Ukraińcy z SS Galicjen, pod pozorem szukania „polskich bandytów „ plądrowali polskie domy.

Na wypadek zaatakowania którejkolwiek z wiosek opracowano plan obrony

O świcie 17 kwietnia 1944 roku niemiecko ukraińskie oddziały w sile 1500 ludzi wspierane rozpoznaniem lotniczym i ciężką bronią maszynową i granatnikami zaatakowały placówki we wsiach; Rozięcin i Majdan

O godzinie 7.30 placówki otworzyły ogień do nacierającej tyraliery niemieckiej. Tak zaczęła się bitwa. Niemieckie natarcie prowadzone było bardzo ostrożnie. Por. Wikowi udało się ściągnąć odpowiednie siły i przygotować obronę. Siły partyzanckie liczyły 350 osób zorganizowanych w 9 plutonach oraz dwa samodzielne oddziały partyzanckie.

Pluton BCh z Poniatówki i oddział AL skoncentrowały się w lesie koło kolonii Zarowie. Oddział z Wojsławic skoncentrował się u wylotu ul Grabowieckiej u podnóża Mamczyńskiego Wzgórza i dalej w stronę ulicy Uhańskiej zajmując ruiny dawnej gorzelni i zabudowań folwarcznych.

Pluton BCh z Witoldowa zajął pozycje w lesie na zachód od Wojsławic i trzymany był w odwodzie na wypadek wdarcia się Niemców do osady. O godzinie 10.00 czołowe oddziały niemieckie dotarły do Wojsławic i zostały zatrzymane przez główne siły partyzanckie. Partyzanci odbili z rąk niemieckich 20 chłopów. Wtedy zginęło 8 żandarmów, a kilku zostało rannych. Niemcy nie wytrzymali ataku i cofnęli się w popłochu w kierunku Uchań zostawiając po drodze amunicję i części wyposażenia. Po raz drugi Niemcy weszli do Wojsławic o godzinie 18.30, układ sił był prawie ten sam co przed południem.