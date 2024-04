Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Chełmie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kibice Bogdanki LUK Lublin na każdym meczu PlusLigi tworzą wyjątkową atmosferę w hali Globus. Nie inaczej było podczas spotkania z Asseco Resovią Rzeszów. Mimo, że gospodarze tym razem okazali się słabsi od rywala, to fani cieszyli się z emocji, które dostarczały im obie drużyny. Zobaczcie galerię zdjęć lubelskich trybun.

Parking przy zamojskiej Galerii Twierdza (od strony ulicy Kilińskiego) zazielenił się dzisiaj sadzonkami drzew. To m.in. piękne świerki, modrzewie, klony i wiele innych. O co chodzi? Trwa właśnie akcja Kuriera Lubelskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie pod hasłem "Drzewko za surowce wtórne". Mieszkańcy Zamościa mogą wymienić makulaturę i elektrośmieci na tysiące sadzonek drzew. W ten sposób dbamy o ekologię i zazieleniamy Zamość i okolice.

To był wieczór miłej rywalizacji i pozytywnych emocji przy grach planszowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W zajęciach, które miały miejsce 5 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Wiosennie, kolorowo i radośnie było 4 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy. Tego dnia Samorząd Uczniowski zorganizował Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Wiosna wokół nas”.

W sobotę przed południem nad Rynkiem Wielkim w Zamościu unosić będą się kolorowe balony. Tyle, że mniejsze, ponieważ będą to modele balonów na ogrzane powietrze, a mieszkańcy i turyści będą świadkami regionalnych zawodów.

Do Polski trafi w sumie 250 Abramsów. Kontrakt na ich zakup opiewający na kwotę ok. 4,74 mld dolarów. Zakończenie dostaw z USA przewidziano w 2026 r. Te supernowoczesne czołgi znajdą się w bardzo dobrych rękach. Część z nich już trafiła do 18 Dywizji Zmechanizowanej „Żelaznej”, która ma za zadanie chronić wschodnią flankę NATO, w tym województwo lubelskie.