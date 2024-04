Fala przymrozków uszkodzila plantacje trskawek w gminie Wierzbica. Rolnicy szacują straty

-Już we wtorek zadzwonili pierwsi rolnicy poszkodowani przez przymrozki w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek w nocy i nad ranem kolejna fala przymrozków uszkodziła plantacje truskawek. W środę rolnicy obejrzeli truskawkowe pola, a od czwartku wydawaliśmy wnioski o oszacowanie strat. Zapraszamy do składania wniosków do 10 maja - mówi wójt Bożena Deniszczuk.