Chełm. Będą dyskutować z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania Glinianek

Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 w sali nr 1 (sala konferencyjna, parter). Początek o godzinie 16.

W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie, które były przedmiotem ostatnich rozmów z mieszkańcami, czyli lokalizacja ścieżki rowerowej oraz zmniejszenie kolizji ścieżki rowerowej ze ścieżką spacerową.

To kolejne z serii spotkań dotyczących opracowywania dokumentacji projektowej zagospodarowania tego terenu. Prace w tym zakresie trwają. Dokumentacja jest niezbędna aby pozyskać dofinansowanie na realizację tego zadania.

O zagospodarowaniu Glinianek, jedynego miejskiego kąpieliska położonego na obrzeżach Chełma, mówi się od lat. Teraz pojawiła się realna szansa na jego modernizację.

Kąpielisko Glinianki jest sztucznym zbiornikiem wodnym, utworzonym w wyniku rekultywacji wyrobiska po dawnej kopalni gliny. Pośrodku zbiornika znajduje się wyspa. Dotychczas było tu jedynie wyznaczone kąpielisko z niewielką, piaszczysta plażą i boiskiem do siatkówki. Latem wypoczywa tu dużo osób pomimo niezbyt dobrych warunków. Jest to to miejsce, w którym drzemie niewykorzystywany przez lata potencjał. Dlatego władze Chełma chcą je zmodernizować po to, by służyło mieszkańcom do wypoczynku, również tego aktywnego.