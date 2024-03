Międzynarodowy wykład chełmskiego prof. Andrzeja Wawryniuka dla studentów z Ukrainy

Wykład przeprowadzony będzie online dla studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Realizowana tematyka nie jest przypadkowa. Wojenny czas na Ukrainie udowadnia, że także kultura narodowa wnosi swój ogromny wkład w zwycięstwo nad agresorem.

Wykład ten będzie nawiązaniem do mojej dwunastoletniej etatowej pracy na uniwersytecie w Łucku - mówi profesor Andrzej Wawryniuk. - Do dziś utrzymuję kontakty z wieloma wykładowcami i studentami tej uczelni. Jestem profesorem wizytującym Uniwersytetu oraz jego doktorem honoris causa. Po 2017 r., kiedy zakończyłem pracę w łuckiej katedrze, każdego roku prowadzę 2-3 wykłady dla studentów ukraińskich, dając im możliwość kontaktu z wykładowcą zagranicznym. Jest to o tyle ważne, że po każdym spotkaniu otrzymuję wiele pytań, w tym także dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Moja decyzja o współpracy właśnie w tym okresie jest dowodem potwierdzającym dobrosąsiedzkie stosunki w trudnym okresie historycznym Ukrainy - dodaje.