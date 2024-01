Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Chełmie? Bądź na bieżąco

– Z perspektywy dwóch kadencji patrzę z optymizmem w przyszłość, bo bardzo często spotykam się z mieszkańcami, znam ich oczekiwania i widzę, że jest akceptacja tego co robiliśmy do tej pory i co zamierzamy robić w przyszłości – mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski.

Dekoracje świąteczne można już oglądać na zamojskim Rynku Wielkim oraz na sąsiednich, staromiejskich ulicach. Przygotowali je m.in. uczniowie miejscowych szkół średnich pod kierunkiem swoich nauczycieli.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, jako jedna z 9 w kraju, wzbogaciła się o nowy pojazd przeznaczony do użytku w terenie. Chociaż nie posiada on homologacji do poruszania się po drogach publicznych, zaś na miejsce akcji musi być transportowany na przyczepie, za to jest w stanie poruszać się po bagnach, stokach, rowach, czy głębokim śniegu.

Charytatywny, bożonarodzeniowy koncert, jaki po raz kolejny odbył się w niedzielę 17 grudnia w Szkole Podstawowej w Wierzbicy, był nie tylko wspaniałą okazją do integracji , ale też do wypełnienia dobrego uczynku na rzecz potrzebujących. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim około 600 mieszkańców gminy i okolic.