Takich iluminacji świątecznych w Chełmie jeszcze nie było. Miasto wygląda bajecznie i nareszcie ożyło wieczorami. Zobacz zdjęcia

To, że iluminacje udało się zamontować tuż przed świetami to zasługa pracowników chełmskiej spółki MPGK. Co prawda nie udało się ustawić największej atrakcji jaką jest świetlna karuzela, ale i tak mieszkańcy i przyjezdni mają co podziwiać.

Na przejściu przy ul. Lwowskiej i Pocztowej stanęły dwie bramy o wysokości około 3 m i szerokości 4 metry. Na pl. Kupieckim pojawił się cukierek „Agarek” z diodami. Z kolei na ul. Lwowskiej atrakcję dla dzieci stanowi Święty Mikołaj na motocyklu oraz wysoki na 4 metry prezent zwieńczony kokardą, obok którego stoi biały niedźwiedź.

Z kolei na placu Łuczkowskiego radość wśród dzieci stanowi podświetlany wielki miś w szaliku, duch Bieluch, czy ramka do zdjęć z niedżwiadkiem i ogromna choinka. Ogromnym powodzeniem cieszy się też codziennie sztuczne lodowisko.