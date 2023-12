Chełmscy strażacy mają nowy transporter. Teraz dojadą wszędzie

Ten nowy pojazd samochodowy to transporter ATV SHERP N 1200. Należy on do kategorii kołowych pojazdów samochodowych i jest przeznaczony do użytku w terenie, poza ogólną siecią transportową z możliwością poruszania się po głębokiej pokrywie śnieżnej oraz na glebach o słabej nośności i dużym nasyceniu, w tym bagnach.

Poradzi sobie na każdym terenie

Transporter SHERP jest w stanie pokonywać: głęboką pokrywę śnieżną, tereny gliniaste, obszary pokryte warstwą mułu lub torfu, naturalne i sztuczne stoki o nachyleniu do 35º, rowy i hałdy o głębokości (wysokości) do 0,5 m i szerokości (długości) do 0,5m, czy przeszkody wodne o szerokości do 100 m przy standardowej wysokości fali 0,4 m. Jest napędzany silnikiem o mocy 55 koni mechanicznych, w terenie porusza się z prędkością około 40 kilometrów na godzinę, może również pływać, wtedy osiąga prędkość 6 km/h. Waży ponad dwie tony. Pojazd jest wyposażony w radiotelefon przewoźny, nosze kubełkowe, kolce na opony i siekiery. Do jego transportu służy dwuosiowa przyczepa.