Przegląd prasy z tygodnia 28.04.2024. Co działo się w Chełmie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala po dachowaniu auta w gminie Krzywda (powiat łukowski). 18-latka, która prowadziła auto dopiero co odebrała upragnione prawo jazdy.

Słoneczna pogoda zachęca do wybrania się na wiosenny spacer po Ogrodzie Botanicznym. Zobaczcie, jak tam teraz pięknie i kolorowo.

To wtorkowe popołudnie 23 kwietnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie było wyjątkowe. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich , który tradycyjnie poświęcony jest promocji literatury i czytelnictwa. I właśnie tego dnia po południu w bibliotece swoją poezję zaprezentowała Urszula Bydlińska, mieszkanka Siedliszcza.

W związku z wystąpieniem przymrozków w ostatnich dniach na terenie gminy Wierzbica rolnicy alarmują o uszkodzeniu plantacji truskawek. Wójt Gminy Wierzbica informuje, że osoby poszkodowane, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych od 26 kwietnia do dnia 10 maja 2024 roku.

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zaprasza wszystkich chętnych, zarówno dzieci i dorosłych, do uczestnictwa w grze Monopoly Edycja Chełm w wersji XXL.

To był dzień symbolizujący pewną zmianę dla uczniów klas piątych technikum i drugich szkoły branżowej drugiego stopnia Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Większość uczniów, w piątek 26 kwietnia, zakończyła swoją naukę w tej szkole. Przed nimi egzamin maturalny i kolejny etap życia.

Miejskie obchody związane z 233. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczną się tradycyjnie mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice NNMP w Chełmie. Następnie uroczystości patriotyczne przeniosą się na Plac Łuczkowskiego.

W Gródku Nadbużnym (gm. Hrubieszów) nadal można oglądać pozostałości grodu zwane "Zamczyskiem" lub "Horodyskiem". To jedno z najciekawszych i najbardziej widowiskowych stanowisk archeologicznych w Polsce. Zbocza tego starego grodziska – zwanego kiedyś Wołyniem - z trzech stron są bardzo strome. Mają imponującą wysokość od 7 aż do 20 metrów. To pobudza wyobraźnię. Nic dziwnego, że wśród okolicznej ludności krąży wiele legend związanych z tym miejscem.