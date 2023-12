Siedliszcze. Był kiermasz świąteczny i zbiórka charytatywna. Zobaczcie zdjęcia

Starosta chełmski Piotr Deniszczuk z samego rana odwiedził kiermasz świąteczny w Siedliszczu i spotkał się z mieszkańcami powiatu. Na stoiskach można było degustować karpia, śledzika, barszczyk. Osoby, które odwiedziły stoiska pod namiotem Powiatu Chełmskiego mogli poczuć wspaniałą, świąteczną atmosferę i otrzymać pamiątkowy upominek. Każdy mógł też wesprzeć zbiórkę charytatywną, a przy okazji zrobić świąteczne zakupy u pań z kół gospodyń wiejskich.

-Ważne, aby w przedświątecznym ferworze przygotowań, znaleźć czas i serce dla innych. Każdy czas jest dobry na pomaganie. Boże Narodzenie tym bardziej. Kilkaset osób odwiedziło nas dzisiaj. Oznacza to, że to co robimy wspólnie ze stowarzyszeniem „Siedliszcze-wspólny cel” jest potrzebne i dobre - powiedział Piotr Deniszczuk starosta chełmski.