Starosta chełmski Piotr Deniszczuk nie został odwołany ze stanowiska

Co skłoniło radnych opozycyjnych do złożenia wniosku o odwołanie starosty chełmskiego?

Wszystko zaczęło się od od momentu, kiedy to ujawniono nieprawidłowości związane z budową niewielkiego odcinka drogi, którą z powiatowej kasy sfinansowano na terenie gminy Wierzbica ( ok.100 tys. złotych) Mówiił o tym w czasie dyskusji nad wnioskiem radny Jarosław Wójcicki.

Radna Agata Radzięciak przypomniała, że przez wiele miesięcy nie doczekała się odpowiedzi na pytanie o to, na jakich zasadach radni mogą korzystać z samochodów należących do floty powiatu, w tym tych, z których korzystają podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Radny Radosław Rakowiecki z kolei poruszył temat związany z nieodpowiednim zachowaniem starosty, jego sposobem bycia i niewłaściwym stosunkiem do nieprzychylnych mu radnych.

We wniosku znalazły się też inne zarzuty m.in. łamanie prawa pracy, niewłaściwa współpraca z częścią gminnych samorządów. Wypominano też, że większość prac drogowych starostwo przeprowadza w okręgu wyborczym starosty, a te, które do niego nie należą, są pomijane na liście planowanych inwestycji.