Kolejny park w Chełmie przejdzie rewitalizację i zmieni nareszcie swój wygląd

Podczas poniedziałkowej sesji chełmscy radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełm. Gruntowna zmiana parku kosztować ma około 15 mln złotych. Chełmski urząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.074.530,30 złotych z NFOŚiGW. Celem tego projektu jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w oparciu o rozwój zielonej i zielono – niebieskiej infrastruktury, tak aby mógł on pełnić zasadniczą rolę w procesach adaptacji do zmian klimatu. Główne zadania w projekcie to wykonanie prac budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim, opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, który pozwoli na strategiczne zarządzanie procesami adaptacyjnymi w mieście oraz działania informacyjno – promocyjne.