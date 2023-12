Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełma, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej spędzą święta strzegąc granicy ”?

Przegląd tygodnia: Chełm, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej spędzą święta strzegąc granicy Nie wszyscy Święta Bożego Narodzenia spędzą w gronie rodziny. Żołnierze 2 LBOT będą pełnić obowiązki, strzegąc granicy państwowej. 📢 Najgorsi kierowcy w woj. lubelskim. Czy nie trafiła tam twoja rejestracja? Zobacz Od złego parkowania utrudniającego ludziom życie, przez wymuszanie pierwszeństwa i wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, aż po podszywanie się pod pojazd uprzywilejowany i korzystanie z "korytarza życia". Grudniowy ranking najgorszych kierowców z naszego województwa podobnie jak poprzednie obfituje w zwroty akcji. Zobaczcie sami! 📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najpiękniejsze choinki Czytelników Kuriera Lubelskiego. Zobacz zdęcia W mediach społecznościowych poprosiliśmy Was o pochwalenie się swoją choinką. Nie zawiedliście! Zasypaliście nas zdjęciami pięknych świątecznych drzewek. Dziękujemy za fotografie, które pozwoliły nam stworzyć tę wyjątkową, świąteczną, galerię. Zobaczcie, jak wyglądają przystrojone przez Czytelników drzewka.

📢 Ruszył do boju jako pierwszy. Radny Rafał Zwolak chce zostać prezydentem Zamościa W Zamościu kampania wyborcza ruszyła pełną parą. W piątek (22 grudnia) Rafał Zwolak, miejscowy, wieloletni radny miejski oficjalnie ogłosił swój start na stanowisko prezydenta tego miasta. Stało się to na Rynku Wielkim, przed zamojskim Ratuszem. Na spotkanie przybyło także kilkadziesiąt osób, które go popierają. Dostrzegliśmy wśród nich m.in. Marcina Zamoyskiego, byłego prezydenta Zamościa oraz posła Sławomira Ćwika.

📢 Siedliszcze. Był kiermasz świąteczny i zbiórka charytatywna. Zobaczcie zdjęcia Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia, na placu targowym w Siedliszczu, zorganizowany został kiermasz świąteczy. Można było kupić piękne wyroby i pyszne potrawy na świąteczny stół. 📢 Krzysztof Komorski nowym wojewodą lubelskim. Priorytetem sytuacja na granicy Działacz Platformy Obywatelskiej, radny sejmiku i wiceprezes MOSiR „Bystrzyca” został powołany na stanowisko wojewody lubelskiego. – Priorytetem jest dla mnie sytuacja kryzysowa związana z protestem przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej – mówi „Kurierowi” Krzysztof Komorski.

📢 Wspólne Działanie dla Zwierząt i Środowiska – sukces akcji w Biłgoraju W niedzielę Biłgoraj rozbrzmiewał entuzjazmem i solidarnością podczas dwóch wielkich akcji: "Karma Wraca" na rzecz Biłgorajskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami Podaj Łapę oraz "Choinka za surowce wtórne". Mieszkańcy zjednoczyli się, aby wspólnie wesprzeć zwierzęta oraz dbać o środowisko, osiągając imponujące rezultaty. 📢 Z Zamościa pojedziemy pociągiem do Bełżca i Hrebennego To dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zamojszczyzny. Od 2 stycznia ruszają pociągi na trasie z Zamościa do stacji Bełżec-Wschód. Nie tylko. W piątki i niedzielę owe kursy zostaną wydłużone aż do Hrebennego (czyli do granicy Polski z Ukrainą). Przewozy będzie wykonywać Polregio S.A. 📢 Przed siedzibą TVP3 Lublin odbył się protest po decyzji ministra kultury [MATERIAŁ AKTUALIZOWANY] W środę (20 grudnia) chwilę po godzinie 18:00 rozpoczął się protest mieszkańców Lublina przed siedzibą TVP3 Lublin. Zebrało się koło 100 osób z biało-czerwonymi flagami, w tym politycy PiS.

📢 UMCS wzbogacił się o 58 doktorów i 5 doktorów habilitowanych. "To świadczy o rozwoju naukowym uczelni" W środę (20 grudnia) o 16.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie miało szczególny charakter, bo to końcowy akcent wieloletniego trudu doktorów i opieki naukowej promotorów.

📢 Nowy wojewoda lubelski objął stanowisko. Lech Sprawka żegna się z urzędem Krzysztof Komorski, dotychczasowy radny województwa lubelskiego, został w środę nowym wojewodą lubelskim. Nominację odebrał w Warszawie z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Na nowe stanowisko wprowadził go Lech Sprawka, który pełnił tę funkcję od 2019 roku. 📢 Nauczyciele dyplomowani odebrali akty nadania. Zobacz zdjęcia z uroczystości Podczas środowej (20 grudnia) uroczystości w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Kurator Oświaty wręczył akty nadania najwyższego stopnia awansu pedagogom, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trakcie postępowania na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 17. Trasa jest zablokowana W zderzeniu busa pasażerskiego z ciężarówką oczekująca w kolejce do przejścia granicznego z Ukrainą zginął około 30-letni mężczyzna. Droga krajowa nr 17 w Bełżcu jest całkowicie zablokowana. 📢 Chełm. Akcja "Ciepły talerz" dla potrzebujących "Ciepły talerz” to nie tylko hasło akcji, ale przede wszystkim gest bezinteresowności i szacunku do drugiego człowieka. To przywrócenie wiary w dobro, życzliwość i mądra pomoc dla tych, którzy jej potrzebują. W życiu bywa różnie. Czasem ciepła zupa staje się marzeniem. 📢 Chełm. Będzie sylwestrowa zabawa z zespołem Kombii na placu Łuczkowskiego. Zabraknie niestety nowych iluminacji Chełmianie po kilku latach przerwy w tym roku będą mogli wspólnie witać nadchodzący nowy 2024 rok. Sylwestr miejski odbędzie się na placu Łuczkowskiego, a gwiazdą będzie zespół Kombii. Sylwestrowa zabawa rozpocznie się około godz. 11-ej. Czy podczas sylwestrowej zabawy będą jeszcze inne atrakcje dowiemy się wkrótce.

📢 Koncert Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi to państwowa instytucja kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi oraz zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa. W ramach swojej działalności Instytut zorganizował cykl koncertów pt. „Zjechaliśmy kapelą... w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia” w wielu miastach w Polsce, by pokazać piękno polskiej tradycji, w tym szczególnym okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia 📢 Wierzbica. Wystawili jasełka i podzielili się opłatkiem w przedszkolu. Zobaczcie zdjęcia Okres świąt Bożego Narodzenia jest czasem magicznym szczególnie dla dzieci. Spotkanie opłatkowe, które odbyło się w grupie pięciolatków z Gminnego Przedszkola w Wierzbicy miało przepiękną oprawę. Przedszkolaki wystawiły bowiem wzruszające jasełka, które mieli okazję podziwiać rodzice i goście.

📢 Gmina Krasnystaw. Zainspirowani mjr Sokołowskim. Podsumowanie konkursu wojewódzkiego. Zobacz zdjęcia Zakończył się pierwszy Wojewódzki Konkurs o Stanisławie Sokołowskim, organizowany przez Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. Jego podsumowanie odbyło się w sobotę 16 grudnia, a okazją była 110. rocznica urodzin nauczyciela, sportowca, olimpijczyka, przyjaciela Janusza Kusocińskiego oraz żołnierza września 1939 roku i Polskiego Państwa Podziemnego, zamordowanego przez UB i NKWD w 1945 roku. 📢 Powiat chełmski postawił na budowę i przebudowę dróg oraz scalenia Z perspektywy dwóch kadencji patrzę z optymizmem w przyszłość, bo bardzo często spotykam się

z mieszkańcami, znam ich oczekiwania i widzę, że jest akceptacja tego co robiliśmy do tej pory i co zamierzamy robić w przyszłości - mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski.

