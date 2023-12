Powiat chełmski postawił na budowę i przebudowę dróg oraz scalenia

- Z perspektywy dwóch kadencji patrzę z optymizmem w przyszłość, bo bardzo często spotykam się z mieszkańcami, znam ich oczekiwania i widzę, że jest akceptacja tego co robiliśmy do tej pory i co zamierzamy robić w przyszłości - mówi Piotr Deniszczuk, starosta chełmski.

Rozmowa z Piotrem Deniszczukiem starostą chełmskim

Powiat chełmski jest obecnie liderem jeżeli chodzi obudowy i przebudowy dróg. Już na początku pierwszej kadencji w 2014 roku zapowiedział Pan, że drogi są najważniejsze, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Jak ten cel udało się osiągnąć? Przyznam szczerze, że udało się go osiągnąć lepiej niż planowaliśmy na początku, ponieważ tych dróg wykonaliśmy ponad 500 km w całym powiecie i to stanowi około 70% dróg jakie posiadamy w zarządzie, bo mamy ich 732 km. Jest to wysiłek całej ekipy pracowników, ale również efekt współpracy z samorządami. Nie ze wszystkimi, ale tam gdzie ta współpraca była dobra - z radnymi, sołtysami po prostu z mieszkańcami powiatu. Dobre drogi gwarantują rozwój gospodarczy regionu, pozwalają lepiej gospodarować rolnikom.

Łatwo raczej nie było szczególnie w drugiej kadencji, kiedy dotknęła nas pandemia, skutki wojny na Ukrainie, wysoka inflacja. Czy te wydarzenia miały wpływ na inwestycje drogowe w powiecie chełmskim?

Tak i to olbrzymi ponieważ wojna spowodowała wzrost nośników energii, w tym głównie ropy i jeżeli na dzień dzisiejszy baryłka ropy jest w granicach 70 dolarów, to w tym okresie była 130 dolarów, a więc prawie dwukrotnie wzrosła. Ropa jest z kolei podstawowym składnikiem asfaltu bezpośrednio przełożyło się na koszty inwestycyjne. Mieliśmy olbrzymie problemy w tym zakresie ponieważ wykonawcy, którzy wcześniej przed wojną podpisali umowy za określoną kwotę, zaczęli się wycofywać. A wiadomo, że taka okoliczność jak wojna to jest siła wyższa i tutaj nawet gdyby przyszło się sądzić, to sądy stoją po stronie wykonawców i trzeba było z niektórych inwestycji zrezygnować, ale nie znaszego powodu tylko robili to wykonawcy. Staraliśmy się na zasadzie porozumień, uzgodnień dokonywać takich bezsądowych rozliczeń. Staraliśmy się rozliczać te etapy, które były ukończone, natomiast ponowne przetargi, które ogłaszaliśmy, bo nie było innego wyjścia, niestety kosztowały znacznie więcej. W przypadku naszego powiatu kwota wydatkowana na te inwestycje spowodowane wojną była wyższa około 15 milionów złotych. Jest to znacząca kwota.

Jakie inwestycje drogowe udało się zrealizować w ostatnim czasie? Było ich mnóstwo. Wszystkich tu pewnie nie wyliczę, ale wymienię gminami. Inwestycje drogowe realizowaliśmy na terenie gminy Sawin i Wierzbica, na terenie gminy Chełm, Ruda -Huta, Wojsławice, Dubienka, Rejowiec Fabryczny, czy Rejowiec, a więc praktycznie w większości gmin. W 80 proc. pieniądze na te inwestycje to środki zewnętrzne pozyskane z takich funduszy jak Fundusz Rozwoju Dróg, czy fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jak układa się współpraca z gminami wpowiecie chełmskim? Na piętnaście samorządów z ośmioma współpraca jest wręcz idealna i tutaj mogęwymienić kilka takich samorządów, które mało tego, że współpracują z powiatem, to również dokładają środki własne do budowy dróg powiatowych, bo wychodząz założenia, że mieszkańcy danej gminy częściej jeżdżą po powiatowych drogach niż po gminnych. Z kolei my próbując wspierać samorządy miasta i gminy powiatu pozyskujemy bardzo duże środki związane ze scaleniami gruntów to jest taki zabieg, który pozwala wznowić granicę poszerzyć, uporządkować te stany własnościowe. Za tym idzie również wsparcie na zagospodarowanie poscaleniowe. Do tej pory pozyskiwaliśmy około 5000 zł na scalany hektar gruntów - maksymalny poziom to może być 2000 €, a więc około 9000 zł i około 100 milionów z tej perspektywy programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy na teren powiatu. Warto podkreślić, że całe województwo otrzymało kwotę dwa razy większą, czyli około 50% środków przeznaczonych na 24 powiaty województwa lubelskiego trafiło do powiatu chełmskiego i dzięki temu tutaj mnóstwo dróg zbudowaliśmy. Chociażby w takiej gminie jak Białopole, Chełm, Wierzbica, Siedliszcze. Chciałbym też podkreślić, że 100% środków jakie idą na te inwestycje to są środki zewnętrzne, a więc nie naruszamy tutaj budżetu ani powiatu ani gmin, w których te inwestycje są realizowane.

Bardzo istotne dla mieszkańców całego powiatu są nie tylko drogi, ale właśnie również scalenia. Na pewno tak. Większość samorządów powiatowych boi się tych scaleń, ponieważ to niesie ze sobą, poza środkami pozyskiwanymi na ten cel, szereg konfliktów. Tak czasami bywa, że większość, czy część mieszkańców nie zgadza się znowym traktem drogowym. Czasami trzeba przesunąć jakąś część gruntów, która jest własnością danego właściciela ina tym tle rodzą się konflikty. Ale generalnie muszę powiedzieć, że w 98 procentach jest zgoda i tutaj mieszkańcy z reguły są zadowolenii, bo ułatwia to im funkcjonowanie. Jakie inne inwestycje udało się zrealizować w powiecie chełmskim? Dwa lata temu nakładem ponad 5 milionów złotych wyremontowaliśmy i zaadaptowaliśmy budynek w Rejowcu na dom pomocy społecznej. Przebywa tam obecnie około 80 pensjonariuszy. Te wszystkie środki, które skierowaliśmy na ten cel pochodziły z zewnątrz. Także tutaj sprawnie potrafiliśmy wykorzystać wszystkie programy jakie były dostępne na rynku, aby sfinansować tę inwestycję. A tutaj dodatkową bolączką było to, że decyzjami sądów musieliśmy zwrócić dwa obiekty, gdyż ich właściciele zwrócili się do sądu o ich zwrot. W tym momencie zostaliśmy z pensjonariuszami i pracownikami, których trzeba było gdzieś przenieść. Nie stać nas było na wybudowanie nowego obiektu. Natomiast te środki pozyskane z zewnątrz wystarczyły żeby zaadaptować budynek w Rejowcu, aby w komfortowych warunkach ci podopieczni mieszkali.

Chociaż powiat chełmski jest jednym z najbiedniejszych powiatów wregionie, to jednak ostatnio znalazł się w czołówce rankingu miesięcznika „Wspólnoty” w kategorii wydatki inwestycyjne samorządów. - Na pewno jest to powód do dumy, bo czwarte miejsce w kraju na 314 powiatów to jest olbrzymi sukces, biorąc pod uwagę, że faktycznie jesteśmy najbiedniejszym powiatem w województwie lubelskim, ale również jednym z najbiedniejszych w kraju. W tym rankingu inwestycyjnym samorządów powiat chełmski pnie się od lat do góry. Trzy lata temu byliśmy na 47. miejscu. Potem wskoczyliśmy napozycję 20. W ubiegłym roku zajęliśmy miejsce w pierwszej dziesiątce, a w tym roku otarliśmy się o podium zajmując 4. miejsce, a więc bardzo blisko pozycji medalowej, co napawa nas dumą. Te fakty również świadczą, że zmierzamy w dobrym kierunku i te rankingi będą jeszcze lepsze, bo w tym roku też mieliśmy również dużo inwestycji.

Zbliża się koniec drugiej kadencji ostatnio opozycja zaczęła rzucać Panu kłody pod nogi. Czy zamierza Pan dalej kontynuować swoją pracę, czy też zrezygnować? Jakie są pomysły na rozwój powiatu jeżeli będzie Pan tę pracę kontynuował. Na pewno dużo pracy jeszcze zostało do zrobienia, bo wykonaliśmy około 500 km dróg, ale jeszcze ponad 200 km zostało. Myślę, że to jest perspektywa trzech, czterech lat, aby we wszystkich gminach naszego powiatu wszystkie drogi powiatowe miały nową nawierzchnię. To cel podstawowy. W następnej kadencji trzeba się skupić na modernizacji, bądź też na odnawialnych źródłach energii, tak aby zminimalizować koszty funkcjonowania naszych domów pomocy społecznej oraz innych jednostek jakie na terenie powiatu posiadamy. To są takie główne cele, które powinny przyświecać nowo wybranemu zarządowi na kolejnych 5 lat. Oczywiście plany można mieć, ale pamiętajmy o tym, że w kwietniu są wybory i ten czas zawsze pół roku przed wyborami to są takie harce różnych formacji, różnych ludzi. To wybory zweryfikują kto będzie ten cel realizował. Z perspektywy dwóch kadencji patrzę z optymizmem w przyszłość, bo bardzo często spotykam się z mieszkańcami bezpośrednio w świetlicach wiejskich, bezpośrednio w ich miejscu zamieszkania, znam ich oczekiwania iwidzę jak gdyby taką sympatię, że jest akceptacja na to co robiliśmy do tej pory i na to co zamierzamy robić wprzyszłości. To suweren czyli mieszkańcy powiatu chełmskiego zdecydują kto pokieruje powiatem przez następne 5 lat.

Wkrótce będą święta Bożego Narodzenia iNowego Roku. Jakie życzenia chciałby Pan przekazać mieszkańcom powiatu chełmskiego i regionu? Życzę wszystkim mieszkańcom powiatu chełmskiego, ale również całego regionu wszelkiej pomyślności, przede wszystkim spokoju, zdrowia, realizacji wcześniej wytyczonych celów, tak aby w następny rok wejść w bardzo dobrym nastroju. Dziękuję za rozmowę.

