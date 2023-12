Chełm. Akcja "Ciepły talerz" dla potrzebujących OPRAC.: Jolanta Masiewicz

"Ciepły talerz” to nie tylko hasło akcji, ale przede wszystkim gest bezinteresowności i szacunku do drugiego człowieka. To przywrócenie wiary w dobro, życzliwość i mądra pomoc dla tych, którzy jej potrzebują. W życiu bywa różnie. Czasem ciepła zupa staje się marzeniem.