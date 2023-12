To był pierwszy charytatywny turniej siatkówki w Leśniowicach w ramach akcji "Paczuszka dla maluszka". Zobacz zdjęcia

W rozgrywkach udział wzięło 9 drużyn podzielonych na 3 grupy.

Grupa A: AKS SEVEN II Chełm, CSiR Leśniowice, Leśniowskie Żółwiki.

Grupa B: AKS SEVEN I Chełm, Chełmskie Dziki, Volley Bear Zamość.

Grupa C: Siedliszcze, OSP Małochwiej, Pazdan Team.

Do finału awansowali zwycięzcy poszczególnych grup tj. AKS SEVEN II, Volley Bear oraz Siedliszcze. W ciągu 7 godzin intensywnego grania rozegranych zostało 12 meczy. Wiele z nich stało na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie rywalizacja w grupie B budziła wielkie emocji i o awansie do finału zdecydowały małe punkty. W wielkim finale najlepsza okazała się drużyna z Siedliszcza. Sędzią zawodów był Jarosław Smalej.

Imprezę uświetnił swoimi występami zespół Zumby, przygotowany pod kierunkiem Justyny Mochniej.

Po zakończeniu turnieju Joanna Jabłońska - wójt gminy Leśniowice, Magdalena Tarajko reprezentująca firmę Stacja Paliw oraz Jacek Stańkowski – prezes Klubu Sportowego „Astra” wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale i dyplomy.