W Chełmie nie będzie podwyżki podatku od nieruchomości

- Kolejny raz podjęliśmy decyzję o nie podnoszeniu podatków od nieruchomości w naszym mieście. Ostatni raz podatki zostały podniesione w 2017r. Obecne stawki są jednymi z najniższych w Polsce, szczególnie na tle innych, podobnych miast - mówi Jakub Banaszek prezydent Chełma.

Dlaczego podjęta została taka decyzja?

- Uważamy, że w tym momencie nasz samorząd będzie w stanie przygotować przyszłoroczny budżet, który wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale także zapewni im niskie koszty w naszym mieście – stwierdził Jakub Banaszek.

Jak podkreślił prezydent ostatnie lata to kryzys, spowodowany wojną na Ukrainie, a co za tym idzie wyższymi kosztami życia. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje działalności opierając je na współpracy z Ukraina.