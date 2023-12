Chełm jako pierwsze miasto w województwie ma już swoją grę Monopoly. Zobacz zdjęcia

Sobotnia premiera gry Monopoly rozpoczęła się konferencją prasową, w której uczestniczyli przedstawiciele firmy Winning Moves - producenta gry, partnerzy oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek.

W chełmskiej edycji miejskiej gry, zamiast klasycznych pól, gracze będą licytować lokalne atrakcje i słynne miejscówki.

- Nasza edycja Monopoly jest przede wszystkim edycją zieloną, która ukazuje wszystkie najważniejsze aspekty naszego miasta. Nie tylko zabytki, obiekty sportowe i kulturalne, ale także lokalnych przedsiębiorców, czyli osoby, które tworzą to miasto na co dzień. Cieszę się z tego ogromnie, bo jest to fajna możliwość spędzania wolnego czasu i jesteśmy pierwszym miastem w województwie lubelskim z własną grą - powiedział prezydent Jakub Banaszek.