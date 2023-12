Wójt Dorohuska podjął decyzję o rozwiązaniu protestu na granicy. Przewoźnicy będą się odwoływać Bogdan Nowak Jolanta Masiewicz

Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy jest bardzo napięta. W poniedziałek (11 grudnia) Wojciech Sawa, burmistrz Dorohuska podjął decyzję o rozwiązaniu protestu przewoźników w swojej gminie. Wywołała to konsternację. Protestujący stosują się jednak do tej dość zaskakującej decyzji. Zapewniają jednak, że będą wójta od niej odwodzić, a jeśli to nie da rezultatu – zamierzają się odwołać.