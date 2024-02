To była szachowa sobota w gminie Wierzbica. Zobacz wyniki i zdjęcia z turnieju

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Wierzbicy

- Życie jest jak szachy. Ruchów, których najbardziej żałujemy, nie da się cofnąć. Wielkie słowa podziękowania kieruję do Michała Dragana z Wierzbicy - pomysłodawcy i współorganizatorowi wydarzenia - powiedziała podczas otwarcia turnieju Bożena Deniszczuk wójt gminy Wierzbica.

Ciągle wzrasta zainteresowanie tą królewską grą i z roku na rok do udziału w turnieju szachowym zgłasza się coraz więcej osób. W tym roku na turniej przybyło 58 zawodników z Chełma, Leśniowic, Wojsławic, Milejowa, Ludwina, Sawina, Wyryk, Woli Uhruskiej, Łaszczowa, Kaniwoli i Wierzbicy.

Główne cele tej imprezy to: popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja środowiska szachowego oraz wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Wyniki Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Wierzbicy

Mimo, że to statyczna gra, to emocji nie brakowało. Wyłoniono zwycięzców w każdej grupie wiekowej, a wyniki przedstawiały się następująco:

Kategoria junior do lat 10: