Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Chełmie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Chełm, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

📢 Rolnik z województwa lubelskiego, który wystąpił w programie "Rolnik szuka żony" wziął ślub. Zobacz zdjęcia Kamil pochodzący z woj. lubelskiego oraz Joanna z programu "Rolnik szuka żony" wzięli ślub. Para doczekała się także dziecka i wiedzie teraz spokojne życie w rodzinnych stronach rolnika. Zobacz, co słuchać u popularnej pary z programu.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień Nauczyciela. Zobacz to święto z przymrużeniem oka. Oto najzabawniejsze MEMY 14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela. Dziś mamy okazję do podziękowania nauczycielom za ich starania i pomoc w naszej edukacji. Można to jednać zrobić z przymrużeniem oka. Zobacz najlepsze MEMY.

📢 65 nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG złożyło ślubowanie. Zobacz zdjęcia Do szeregów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wstąpiło 65 nowych funkcjonariuszy. W piątek złożyli ślubowanie. W tym roku do służby we wspomnianym oddziale SG przyjęto rekordową liczbę mundurowych. 📢 Chełmscy studenci pilotażu będą się szkolić również w LOT Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie Polski, który kształci pilotów. Chełmska uczelnia współpracuje z różnymi liniami lotniczymi: Wizzair, EnterAir, Ryanair w wielorakim zakresie. Do tej pory również z polskimi liniami lotniczymi. Niedawno tę współpracę rozszerzyła. 📢 Okuninka. Jubileuszowa konferencja z okazji 40 - lecia parków krajobrazowych Swój jubileusz 40-lecia obchodzą w tym roku aż cztery parki krajobrazowe zlokalizowane w województwie lubelskim. Z tej okazji dwudniowa konferencja jubileuszowa została zorganizowana 12 i 13 października w Okunince nad Jeziorem Białym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

📢 „Gaudeamus igitur” w Akademii Zamojskiej. W poczet społeczności akademickiej przyjęto ponad 500 nowych studentów Akademia Zamojska rozpoczęła rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się w środę (11 października). Zaplanowano mszę w zamojskim Kościele Rektoralnym p.w. św. Katarzyny, a następnie uroczystości inauguracyjne odbyły się w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury. Po części oficjalnej wystąpił zespół Fletnia Pana z Włodawy. 📢 Uroczystości w 80. rocznicę powstania więźniów obozu zagłady w Sobiborze. Zobacz zdjęcia Mija 80. rocznica powstania więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, pow. włodawski. Podczas uroczystości , które odbyły się 12 października, uczczono pamięć i zaprezentowano nową odsłonę przestrzeni wokół Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Dla zwiedzających będzie dostępna od 13 października.

📢 Sołtysi z powiatu chełmskiego kolejnymi ambasadorami programu "Czyste Powietrze" Kolejne, trzecie już spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące programu "Czyste Powietrze" zorganizowane zostało, dla sołtysów z województwa lubelskiego. Podczas spotkania, które odbyło się 11 października w sali konferencyjnej chełmskiej delegatury LUW uczestniczyło blisko 60 sołtysów z gmin powiatu chełmskiego.

📢 Będzie budowa Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie. Umowa została podpisana Umowa na budowę Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie już podpisana. - Dzięki temu możemy ogłaszać przetargi na przebudowę Stadionu Miejskiego, a także budowę trzech pełnowymiarowych piłkarskich boisk treningowych – podkreśla Jakub Banaszek prezydent Chełma. 📢 Uczniowie z Leśniowic uczyli się jak segregować śmieci. Zobacz zdjęcia Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach uczestniczyli w warsztatach, których celem było uświadomienie dzieciom, że odpady należy traktować jako surowiec wtórny. 📢 Nowy sprzęt trafił do wypożyczalni chełmskiego hospicjum od Rotary Club Członkowie Rotary Club Chełm wsparli Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. K. Malinowskiego w Chełmie kwotą 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie wypożyczalni w sprzęt. Dzięki tej darowiźnie hospicjum zakupiło 4 łóżka elektryczne wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz 6 chodzików.

📢 29-latka oskarżona o zabójstwo noworodka. Zwłoki dziecka znaleziono w torbie na zakupy Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-latce. Według ustaleń śledczych miała ona doprowadzić do śmierci swojego dziecka. Zwłoki noworodka znaleziono w torbie na zakupy. Kobieta nie przyznała się do winy. 📢 Diamentowe i złote gody świętowali mieszkańcy gminy Krasnystaw. Zobacz zdjęcia Przeżyli z sobą aż 60 lat - takim sukcesem mogą się poszczycić Grażyna i Antoni Rybczyńscy, którzy obchodzili w tym tygodniu "Diamentowe Gody" wspólnie ze "złotymi" jubilatami z gminy Krasnystaw. Na uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Gminy Krasnystaw wszyscy odebrali gratulacje, życzenia i medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta RP.

📢 W woj. lubelskim rozbito kumulację w Lotto. Padła główna wygrana! To ponad 8,6 miliona złotych Wyjątkowe szczęście mieszkańca Tomaszowa Lubelskiego. We wtorkowym losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości 8 623 079,70 zł.

📢 W Leśniowicach uroczyście świętowano Gminny Dzień Seniora. Zobacz zdjęcia W minioną sobotę w Domu Przyjęć „Słowianka”w Leśniowicach odbyło się wyjątkowe święto. Członkowie Koła nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali Gminny Dzień Seniora. 📢 Chełmska PANS uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. Zobacz zdjęcia Państwowej Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie 8 października zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/2024. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza święta w Bazylice p.w. NNMP w Chełmie, odprawiona w intencji władz Uczelni, pracowników i społeczności akademickiej. 📢 Artefakty z archiwum Tamary Łempickiej trafiły do Lublina. Wkrótce będzie je można zobaczyć. Zobacz zdjęcia Archiwum Tamary Łempickiej, najsłynniejszej polskiej malarki, trafiło w Muzeum Narodowego w Lublinie. Wycinki prasowe, medale, plakaty, fotografie i dokumenty zobaczymy już niedługo na wystawie „Tamara Łempicka - ponad granicami”.

📢 [AKTUALIZACJA] Uczniowie z Chełma są już bezpieczni w Polsce Uczniowie i przedstawiciele chełmskiej szkoły muzycznej są obecnie w Izraelu - podał w sobotę (7 października) wieczorem na swoim profilu na Facebooku prezydent Chełma Jakub Banaszek. - W tym momencie organizujemy najszybciej, jak to jest możliwe, powrót dzieci z Izraela do Polski – poinformował w niedzielę (8 października) szef MEiN Przemysław Czarnek. Po turystów zostały wysłane dwa samoloty C-130 Hercules. Teraz uczniowie są już bezpieczni w Polsce.