Diamentowe i złote gody świętowali mieszkańcy gminy Krasnystaw. Zobacz zdjęcia

Oprócz "diamentowych jubilatów" 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: Halina i Tadeusz Berbeciowie, Janina i Franciszek Kaniewscy, Teresa i Stanisław Korowajowie, Krystyna i Julian Maruchowie, Danuta i Henryk Mataczyńscy, Stanisława i Franciszek Mielniccy, Anna i Stanisław Szymańscy, Krystyna i Jan Wasylkiewiczowie oraz Teresa i Janusz Wójtowiczowie.

Medale za "długoletnie pożycie małżeńskie", gratulacje i życzenia kolejnych jubileuszy w zdrowiu i radości przekazali małżonkom wójt gminy Krasnystaw Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, przewodniczący rady gminy Krzysztof Golec, starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnymstawie Renata Gałan.

Uroczystość w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krasnystaw zakończył słodki poczęstunek z symboliczną lampką szampana. Podczas spotkania, małżonkowie dzielili się wspomnieniami z dnia swojego ślubu, a także ze swojego życia. Jak podreślali przeżycie tyle lat z ukochaną osobą to nie tylko powód do świętowania, ale przede wszystkim do dumy i radości.