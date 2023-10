W Leśniowicach uroczyście świętowano Gminny Dzień Seniora. Zobacz zdjęcia

Podczas uroczystości przewodnicząca koła PZERiI Barbara Jamróz wraz z Bogdanem Mikołajczakiem uhonorowała odznaczeniami osoby zaangażowane we wsparcie seniorów. Wśród wyróżnionych była też m.in. wójt Gminy Leśniowice Joanna Jabłońska.

Nie zabrakło również ciepłych, pełnych życzliwości słów od zaproszonych gości. Pani wójt Joanna Jabłońska w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na to, jak ważną rolę pełnią seniorzy w naszym społeczeństwie m. in. poprzez zwiększanie integracji międzypokoleniowej czy popularyzacji ich udziału w życiu kulturalnym.

- Wielu z nas myśl o upływającym czasie napawa lękiem. Boimy się tego, co ze sobą niesie ten czas. Z całego serca życzę Wam aby jesień życia była pełna ciepła, radości i spokoju – powiedziała wójt Joanna Jabłońska.

W uroczystości wzięli też udział liczni goście: prof. Józef Zając - senator RP, Zdzisław Szwed - członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Beata Fałda - prorektor PANS w Chełmie, Ewelina Śliwińska - Prokop – prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, wiceprezes Zarządu Alicja Wederman, Bogdan Mikołajczak - przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Anna Lejman - księgowa Oddziału Okręgowego PZERiI, przedstawiciele Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strupinie Dużym na czele z przewodniczącą Marią Skibińską, a także Marta Sulej- Dobosz - zastępca wójta, Wiesław Wierzchoś - przewodniczący Rady Gminy, Wojciech Potocki - przewodniczący Gminnej Rady Seniorów.