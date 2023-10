Październik w Chełmie: Przegląd prasy z września 2023 w Chełmie, najważniejsze informacje miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Chełma. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek (26 września) Andrzej Duda oraz Mariusz Kamiński odwiedzili Lubelszczyznę. We Włodawie prezydent oraz minister spraw wewnętrznych i administracji wzięli udział w uroczystościach wręczenia odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Straży Granicznej, oraz w odsłonięciu pomnika pamięci gen. Franciszka Kleeberga i żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie".

Aż 6 nowych dróg asfaltowych oddano oficjalnie do użytku w gminie Wyryki, w powiecie włodawskim. To był historyczny moment dla mieszkańców tej gminy.

Taki jubileusz nie zdarza się często. 16 września Koło Gospodyń Wiejskich w Sobiborze obchodziło piękny jubileusz 65-lecia działalności.

To wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog na rzecz chełmskiego samorządu, która przyczyni się do wsparcia edukacji w Chełmie. Dzięki Stowarzyszeniu 60 tabletów Fire HD oraz 80 czytników e-booków Kindle Paperwhite trafiło do 10 chełmskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to znaczący krok w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

Jest najszybszy z szybkich i najtwardszy z twardych - kapitan Rafał Bereza strażak z Chełma został mistrzem świata w zawodach "Najtwardszego Strażaka" w formule firefit , które odbyły się w miniony weekend w Kanadzie. Uczestniczyli w nich strażacy najlepsi z najlepszych z Europy i Ameryki Północnej, a wśród nich reprezentacja Polski.