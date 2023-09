We Włodawie odsłonięty zostanie nowy pomnik. W uroczystościach weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda

Nowy pomnik poświecony gen. Franciszkowi Kleebergowi i żołnierzom SGO „Polesie" oraz Rzeczypospolitej Włodawskiej stanął na terenie zrewitalizowanego zabytkowego centrum Włodawy. Postawiony został w miejscu zdemontowanego w ubiegłym roku kontrowersyjnego pomnika "walk i męczeństwa wojsk polskich i sowieckich”. Koszt projektu i wykonania pomnika pokrył Instytut Pamięci Narodowej.

Generał Kleeberg we wrześniu 1939 roku stacjonował we Włodawie. 27 września 1939 r. na mocy rozkazu gen. Kleeberga przywrócono we Włodawie władze cywilno-administracyjne. Działania SGO „Polesie” spowodowały, że Włodawa, poza Helem i upadającą Warszawą, była ostatnim skrawkiem wolnej Polski – tzw. Rzeczpospolitą Włodawską.