Chełm. Mieszkańcy mogą już wejść do Parku Miejskiego i na Plac Łuczkowskiego. Rewitalizacja zakończona. Zobacz zdjęcia

Rewitalizacja placu Łuczkowskiego rozpoczęła się pod koniec lipca 2022 roku

Nowością są elektryczne, wysuwane zapory, które znajdą się po dwóch stronach Placu Łuczkowskiego. To konieczne, by ograniczyć na nim ruch samochodów, gdyż znajdują się pod nim zabytkowe podziemia kredowe. Przebudowano także wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych przy ul. Lubelskiej 55A. Do zamontowania został jeszcze napis, nad którym jeszcze trwa dyskusja, co do ostatecznego wyglądu.