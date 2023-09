Uczniowie 10 chełmskich szkół będą mieć nowe tablety i czytniki e - booków OPRAC.: Jolanta Masiewicz

To wspaniała inicjatywa Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog na rzecz chełmskiego samorządu, która przyczyni się do wsparcia edukacji w Chełmie. Dzięki Stowarzyszeniu 60 tabletów Fire HD oraz 80 czytników e-booków Kindle Paperwhite trafiło do 10 chełmskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to znaczący krok w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.