Chełm. Ta historia rodziła się na ich oczach. O latach 80. i 90. opowiedzą świadkowie tamtych czasów

Gośćmi spotkania będą naoczni świadkowie, którzy na własnej skórze poczuli smak narodzin wolności i represji: Beata Lipczyńska, Barbara Szubert, Eugeniusz Wilkowski i ks. Henryk Suchodolski. Podczas konferencji uczestnicy wydarzeń zaprezentują własne doświadczenia z okresu fali strajków, rozpoczęcia działalności Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Chełmie wraz z przedstawieniem sylwetek działaczy związkowych.

Założeniem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o wydarzeniach związanych ze stanem wojennym w Polsce w latach 1981-1983, ujęte w kontekście lokalnym, wpływie sytuacji na młodzież, która dążyła do zagwarantowania prawa do dostępu do niezafałszowanej wiedzy historycznej i swobody głoszenia poglądów.

Zadanie ma na celu przypomnienie ówczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej, poziomu swobód obywatelskich, represji i procesów karnych działaczy, dalekosiężnych skutków konspiracyjnej walki o demokrację w świetle przyszłej zmiany ustroju.