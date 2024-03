Chełm. Nowa Lewica przedstawiła swoich kandydatów do sejmiku. Zobacz zdjęcia

We wtorkowym spotkaniu "Lewica w trasie" (12 marca) uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek, poseł na Sejm i szef sztabu wyborczego Lewicy Arkadiusz Sikora, burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Byli również kandydaci do Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz sympatycy lewicy.

Agata Fisz, która jest pierwsza na liście do sejmiku, podkreśliła, że Lewica w naszym regionie jest potrzebna, by partie demokratyczne mogły zdobyć większość w Sejmiku Województwa Lubelskiego.

- Chcemy, by samorząd województwa był przyjazny dla swoich mieszkańców, żeby był sympatyczny taki jak Lewica. Zwracam uwagę, że Lewica ma serce po lewej stronie. To my jesteśmy najbliżej ludzkich spraw, najbliżej problemów społecznych. To my chcemy wspierać budowę nowych mieszkań, chcemy dobrej służby zdrowia, chcemy by nasze drogi miejskie, gminne, powiatowe i wojewódzkie były coraz lepsze. Chcemy też, aby pieniądze z KPO trafiły do samorządu i były bardzo dobrze wykorzystane - mówiła Agata Fisz podczas spotkania.