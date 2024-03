Atrakcyjny Dzień Otwarty w chełmskich Medykach. Zobacz zdjęcia

Uczniowie uczestniczyli w przygotowanych warsztatach i prezentacjach poszczególnych kierunków kształcenia, spotkali się ze słuchaczami, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły. Słuchacze oraz nauczyciele zaprezentowali różnorodne aspekty nauki oraz pracowni zawodowych. Wszystkie przygotowane pokazy oraz warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

- Atmosfera była przyjazna i profesjonalna, co podkreślało zaangażowanie szkoły w wysoką jakość edukacji. Mamy nadzieję, że to wydarzenie przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania szkołą i chęci wielu osób do podjęcia nauki na jednum z kierunków kształcenia - mówi Małgorzata Szyszkowska dyrektor Szkoły Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe im. W. Szoc w Chełmie.