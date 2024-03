Chełm. To będą dwie ciekawe wystawy w jednym miejscu

- To będzie moja pierwsza wystawa. Maluję od czterech lat i wszystko w zgodzie z naturą - interesuję się przyrodą w pełni tego słowa znaczeniu i w zgodzie z jej ochroną. Maluję wszystko co akurat zwróci moją uwagę - pejzaże, , roślinki, portrety. Często też wracam do klasyki, tak na własny użytek. Kocham Picasso, Van Gogh i innych, chociaż ciągle szukam swojego stylu, swojego miejsca w szeregu wśród malujących, bo do artyzmu brakuje mi wiedzy - jestem samoukiem - mówi Sabina Czerwińska.