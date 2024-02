Ta debata oksfordzka w I LO w Chełmie wzbudziła wiele emocji. Zobacz zdjęcia

Debata oksfordzka „Portale społecznościowe i ich rola w zjawisku cyberprzemocy”

Z portali społecznościowych korzysta większość z nas. Na stałe wpisały się w naszq rzeczywistość. Niosq też ze sobq różnorodne zagrożenia, ale nie oznacza to, że social media sq groźnym miejscem. To raczej miejsca, które trzeba dobrze poznać, by móc się po nich bezpiecznie poruszać.

Tego ważnego i obecnego w naszym życiu problemu wpływu mediów społecznościowych na nasze bezpieczeństwo w Internecie podjęli się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie podczas debaty oksfordzkiej, poprzedzonej warsztatmi. To jeden z elementów realizowanego przez szkołę międzynarodowego projektu "Stand By Me. Razem przeciw przemocy ze względu na płeć". Jest on realizowany od ubiegłego roku szkolnego przez Amnesty International.