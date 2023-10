Południowa obwodnica Chełma będzie drogą o znaczeniu strategicznym. Dofinansowanie wyniesie 150 mln złotych

- Szacujemy cały koszt na ok. 270 milionów złotych .Dwa lata temu miasto pozyskało już 100 mln zł od Ministerstwa Infrastruktury na realizację tego zadania. Planuje się, by - w razie pozytywnych decyzji dotyczących pozyskania dotacji - obwodnica została oddana do użytku w 2027 roku. Kończymy obecnie wykup gruntów. Jeśli wszystko pojdzie zgodnie z planem to w 2024 moglibyśmy wbić łopatę pod budowę obwodnicy - mówi prezydent Chełma Jakub Banaszek.