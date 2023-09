To była niezwykle smaczna rywalizacja podczas półfinału "Bitwy Regionów" w Okszowie. Zobacz zdjęcia i wyniki

To już 8. edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów". Do pierwszego etapu zgłosiło się ponad 3,5 tys. kół z całej Polski. Z województwa lubelskiego było 427, a 20 z nich zakwalilfikowało się do półfinału wojewódzkiego, który odbył się w sobotę, 9 września, na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

Każde koło miało za zadanie przygotować regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Jury oceniało zarówno walory smakowe dania, jego wygląd oraz to czy zostały wykorzystane w nim produkty z Lubelszczyzny.

Pierwsze miejsce zajęło KGW „Drużyna sprzed Olszyny” w Kudrach, pow. parczewski, za „udziec indyka wronimi uszami i kapustą kiszoną faszerowany, pieczony pod pierzynką z masła, podany z gamzą ziemniaczaną pod skwarkami i ogórkiem kiszonym”.

Drugą nagrodę otrzymało KGW „Janowiczanki” w Janowicach, powiat świdnicki, za zawijasa lubelskiego, natomiast trzecią zdobyło KGW „Kępianki” w Kępie Gosteckiej, powiat opolski, za szczupaka po kępsku.