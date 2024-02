Trwają prace przy budowie stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie

Jaki jest obecny stan prac przy budowie stadionu lekkoatletycznego przy II lO w Chełmie?

Obecnie rozkładane jest kruszywo na bieżni pod ułożenie płyty betonowej - jeżeli warunki pogodowe pozwolą nastąpi to w marcu. Zamontowana została instalacja nawadniająca płytę boiska. Realizowane są prace przy montażu masztów oświetleniowych, a wcześniej wykonana została instalacja elektryczna. Prowadzone są są działania związane z kształtowaniem terenu. ponadto poza placem budowy powstaje także trybuna, która docelowo zostanie umieszczona na terenie stadionu.

Co powstanie w ramach projektu?

Projekt stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie obejmuje budowę bieżni okrężnej czterotorowej o długości 400 m wraz z bieżnią prostą sześciotorową o długości 130 metrów, których nawierzchnia zostanie wykonana z tworzywa poliuretanowo-gumowego.

Wewnątrz powstać ma arena centralna, na której znajdą się m.in.: trawiaste boisko do piłki nożnej, rzutnia dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą, a także skocznie do skoku o tyczce, wzwyż i w dal. Obok bieżni zaprojektowana została trybuna na 100 miejsc. Przewidziano również budowę kontenerów magazynowych na sprzęt sportowy, remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku II LO w Chełmie oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej.