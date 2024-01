Co wydarzyło się u sokołów Cemex-u w minionym roku? Znamy wyniki obserwacji internautów

Kolejny rok monitoringu gniazd w zakładach Cemex przyniósł nowe obserwacje

Sezon lęgowy 2023 rozpoczął się w cementowniach wraz z początkiem kwietnia, od pojawienia się jaja u rodziny pustułek Kruszywowskich w Rudnikach. Wkrótce do lęgów dołączyły również sokoły z innych budek. Łącznie w ubiegłym roku zakłady Cemex opuściły 23 młode ptaki. Zaobrączkowano pisklęta z siedmiu rodzin, co jest rekordowym jak dotąd wynikiem dla firmy. Od wybranej grupy piskląt pobrano dodatkowo materiał genetyczny do badań.

Podpatrzone u pustułek

- Zorganizowany konkurs nie dotyczył jedynie obserwacji z budek lęgowych Cemex, objął również streamingi prowadzone przez Uniwersytet Łódzki oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie – mówi Monika Wosik, dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Cemex Polska. - Bardzo nas to cieszy, ponieważ troska o środowisko naturalne jest naszym wspólnym celem, a edukacja ekologiczna i zwiększanie wrażliwości przyrodniczej to jeden z nieodłącznych elementów tego procesu - dodaje.

Wśród nadesłanych prac największą popularnością cieszyły się sceny karmienia. Internauci udokumentowali m. in. przyniesioną do budki jaszczurkę, zmagania pisklaka ze zbyt dużym kawałkiem dostarczonego przez rodziców pokarmu oraz potyczki o pożywienie między pustułkami zamieszkującymi sąsiednie gniazda. Na konkurs wpłynęły także prezentacje opisujące przebieg całego sezonu lęgowego, a jeden z najmłodszych uczestników postawił na pracę twórczą i do swojego zgłoszenia dołączył rysunek pustułki zamieszkującej cementownię. Najlepsze prace zostały nagrodzone lornetkami, by wspierać pasję ornitologiczną uczestników konkursu i zachęcić ich do dalszej obserwacji natury. Z listą zwycięzców można zapoznać się na stronie http://pustulki.pl/