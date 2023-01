Gmina Dubienka. Mieszkańcy Uchańki nie zgadzają się na budowę kolejnych kurników w swojej miejscowości

- Niestety borykamy się z dezinformacją na temat naszej działalności i prawdopodobnie celowym wprowadzaniem mieszkańców w błąd. Pomimo przychylności ze strony wielu mieszkańców Uchańki, kilka osób, często nawet nie mieszkańców, prowadzi działania dezinformacyjne i rozpuszcza fake newsy odnośnie tego co rzeczywiście robimy i chcemy zrobić. Osoby podpisane pod petycją często nie są mieszkańcami wsi. Chcemy i blisko współpracujemy z lokalnym samorządem, ale nie chcemy stać się przedmiotem i ofiarą lokalnych politycznych ambicji - dodaje.

Jednocześnie podkreśla, że cały proces dotyczący pozwoleń na budowę firma prowadzi zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością.

- Dojazd do naszych kurników nie przebiega przez wieś, a my zadeklarowaliśmy już publicznie przebudowę lokalnej drogi, z której będziemy korzystać i my i mieszkańcy jadący do swych pól. Planujemy budowę ujęcia wody, do którego proponujemy podłączyć mieszkańców, aby mieli zapewnioną bieżącą wodę o stale kontrolowanej jakości - informuje Aneta Zawada.