Pierwsza w Chełmie i regionie miejska stacja paliw już otwarta. Promocyjne ceny przyciągnęły klientów. Zobacz zdjęcia

- Przez dłuższy okres czasu stacja wcześniej należąca do PKS w Chełmie była zamknięta. Później wyłączona została z użytkowania, a teren był zaniedbany. Dzięki tej inicjatywie głównie prezydenta Jakuba Banaszka, ale też naszej macierzystej spółki MPGK, dzisiaj możemy cieszyć się z otwarcia i przywrócenia do życia tego miejsca dla mieszkańców. Trzeba też pamiętać, że buduje się tuż przy granicy stacji kompleks biurowy Fabryka. Po zakończeniu budowy cały ten kwartał miasta będzie przywrócony mieszkańcom do użytkowania i będzie niewątpliwie wizytówką tej ważnej części naszego miasta, a przecież piękny Chełm to nasza radość - podkreślił Longin Bożeński przewodniczący Rady Miasta Chełm.