Można już podpatrywać pustułki w budkach lęgowych i wziąć udział w konkursie

- Dzięki wyposażeniu wybranych skrzyń w kamery, wiemy, że cieszą się one wśród ptaków dużym zainteresowaniem. Na początku sezonu do budek chętnie zaglądały nie tylko pustułki, ale również grzywacze i kawki, które toczyły niekiedy zaciekłe walki o miejsca lęgowe - mówi Monika Wosik, dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Cemex Polska.

Wraz z początkiem kwietnia w jednej z rudnickich skrzyń lęgowych pojawiły się pierwsze jaja. Pustułki składają je co około dwie doby, a do inkubacji przystępują dopiero przy trzecim. W odróżnieniu od wielu innych ptaków, gatunek ten nie wyścieła budek lęgowych, ale składa jaja bezpośrednio na żwirku wypełniającym skrzynię.

Na początku maja przyszedł najbardziej wyczekiwany moment sezonu, owocujący w najciekawsze obserwacje. U Rodziny Kruszywowskich wykluły się pierwsze pisklęta! W związku z tym, w budkach lęgowych wiele się dzieje, a wszystko to mogą śledzić internauci dzięki udostępnianej z gniazd transmisji na żywo. Wydarzenia z życia ptaków warto obserwować i dokumentować. Może wzbogacić to nie tylko o wartościową wiedzę przyrodniczą, ale również w ornitologiczne gadżety.