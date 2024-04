Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie podpisała umowę partnerską z Polskim Liniami Lotniczymi LOT

- Udział w programie stypendialnym najzdolniejszych adeptów lotnictwa, którym udostępnimy infrastrukturę, narzędzia i wiedzę ekspercką, pozwoli im uzyskać kompetencje niezbędne do rozpoczęcia pracy w lotnictwie cywilnym. Wpłynie to nie tylko na jakość ich wyszkolenia, ale pozwoli mieć pewność, że w kokpicie zasiądą najlepsi z najlepszych. Chcemy tym samym zapewnić naszym pasażerom najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu lotu, co stanowi fundament naszej działalności – podkreśla Dorota Dmuchowska, wiceprezes ds. operacyjnych PLL LOT. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie jest idealnym partnerem ze względu na swoje doświadczenie, poziom kształcenia i przede wszystkim cenionych ekspertów z branży, którzy tak, jak my, dążą do ciągłego rozwoju i mają realny wpływ na kształtowanie branży lotniczej – dodaje.