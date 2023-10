Gmina Leśniowice. Przeżyli z sobą 50 lat. Świętowali Złote Gody. Zobacz zdjęcia

- Kiedy pół wieku temu wstępowaliście w związek małżeński i ślubowaliście sobie miłość, wierność oraz uczciwość, wszystko wydawało się proste. Choć był to początek drogi w nieznane, śmiało podjęliście to wyzwanie. Przez te wszystkie lata zmieniał się świat, także Wy jesteście dzisiaj zupełnie innymi ludźmi, a mimo to wytrwaliście we wzajemnym szacunku, cierpliwości i jedności – mówiła podczas wydarzenia Joanna Jabłońska wójt gminy Leśniowice.