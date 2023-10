Tajemnicze grobowce odkryte podczas budowy biurowca na terenie byłego dworca PKS w Chełmie

Groby w większości były nowożytne, bez wyposażenia. W zasypiskach znaleziono zabytkową ceramikę z XIII-XVII/XVIII w. oraz artefakty z XIX i XX w. Archeolodzy podkreślają, że pochówki najprawdopodobniej były trumienne, co potwierdzają metalowe ćwieki, drewno niestety nie zachowało się. Wśród pochówków wystąpiły zarówno groby osób dorosłych, jak i dzieci. Jeden grób jest grobem żołnierza prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Przy szczątkach ułożonych twarzą do dołu, znaleziono klamerkę.

Najciekawszy i wyjątkowy pod względem wyposażenia pochówek jest grobem prawdopodobnie pradziejowym

Jest to grób podwójny szkieletowy, ciałopalny w „nogach”, częściowo uszkodzony podczas prac, związanych z wykonanym w przeszłości przyłączem. Przy szczątkach znaleziono dwa fragmenty ceramiki słabo wypalonej, z grubą domieszką, prawdopodobnie stanowiącej fragmenty urny. W grobie tym odnalezione zostały ozdoby z brązu. Według wstępnej oceny prowadzących badania archeologiczne są to zausznice gwoździowate, być może nawet związane z kulturą scytyjską (od VII w. p.n.e. do III w. p.n.e.). Ze względu na wyjątkową wartość historyczną i naukową grób będzie poddany dodatkowej analizie antropologicznej.

Niewykluczone, że jest to dopiero początek odkryć.