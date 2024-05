Uczcili 80. rocznicę likwidacji obozu jenieckiego Stalagu 319 w Chełmie. Zobacz zdjęcia

Wieńce zostały złożone w miejscach upamiętniających ofiary Stalagu 319: na cmentarzu jeńców wojennych ze Stalagu 319A i 319C przy Alei Przyjaźni, pod pomnikiem ku czci jeńców wojennych ze Stalagu 319 przy Szkole Podstawowej nr 8 oraz cmentarzu jeńców wojennych ze Stalagu 319 B w lesie Borek w Chełmie i Pomniku „Patelni”.

Cmentarz przy al. Przyjaźni kryje prochy 60 tysięcy pomordowanych i zmarłych jeńców, różnych narodowości, w tym głównie wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, ale także żołnierzy francuskich, angielskich, belgijskich, włoskich oraz polskich partyzantów, którzy byli więzieni przez hitlerowców w pobliskim Stalagu 319 A. Znajduje się tam 75 zbiorowych mogił jeńców wojennych.

Stalag 319 Chełm utworzony został latem 1941 r. dla żołnierzy Armii Czerwonej, był jednym z największych obozów jenieckich na ziemiach polskich. Składał się z trzech podobozów: Stalag 319 A w rejonie ulic Rampa Brzeska i Okszowska, 319 B w rejonie ulic Wojsławicka, Partyzantów, Lwowska oraz 319 C przy ul. Rampa Brzeska. Przeszło przez niego ponad 200 tys. jeńców, a zmarło w nim ok. 98 tys. Jego historia na terenie Lubelszczyzny zakończyła się w kwietniu 1944 r., kiedy został przeniesiony do Skierniewic.